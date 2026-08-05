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Gorakhpur News: प्रापर्टी डीलर खुदकुशी में दो आरोपित भाई गिरफ्तार, गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में प्रापर्टी डीलर रोहित जायसवाल ने आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने दो आरोपित भाइयों, मदन और रामभजन यादव को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने रोहित को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए उकसाया। रोहित की पत्नी ने घटना की जानकारी दी और पुलिस ने मां कुसुम की तहरीर पर मामला दर्ज किया।

Gorakhpur News: प्रापर्टी डीलर खुदकुशी में दो आरोपित भाई गिरफ्तार, गए जेल

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रापर्टी का काम करने वाले युवक रोहित जायसवाल की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार सुबह दो आरोपित भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दोपहर बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, पथरा गांव निवासी रोहित जायसवाल प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। आरोप है कि 28 जुलाई को बड़गो गांव निवासी मदन यादव और रामभजन यादव ने उन्हें अपने घर बुलाकर प्रताड़ित किया। इस दौरान उनसे जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

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घर लौटने के बाद रोहित ने पूरी घटना की जानकारी अपनी पत्नी राजनंदिनी को दी थी।बताया गया कि लगातार मानसिक तनाव में रहने के बाद दो अगस्त की शाम करीब पांच बजे रोहित ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के अगले दिन मां कुसुम की तहरीर पर रामगढ़ताल पुलिस ने मदन यादव, रामभजन यादव और राजन यादव के विरुद् धमकी देने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना के दौरान मंगलवार सुबह पुलिस ने मदन यादव और रामभजन यादव को गिरफ्तार कर लिया।

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