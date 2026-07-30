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Gorakhpur News: तीन घंटे में गुमशुदा बालक सकुशल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में हरपुर बुदहट पुलिस ने लापता बालक को तीन घंटे में खोज निकाला। परिवार ने पुलिस को बताया कि बच्चा गायब हो गया था। तत्क्षण कार्यवाही करते हुए पुलिस ने संभावित स्थानों पर खोजबीन की और बालक को सुरक्षित बरामद किया। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की।

Gorakhpur News: तीन घंटे में गुमशुदा बालक सकुशल बरामद

Gorakhpur News: गोरखपुर। लापता बालक को हरपुर बुदहट पुलिस ने तीन घंटे में बरामद कर लिया। गुरुवार को परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनका बच्चा लापता हो गया है। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर खोजबीन की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। त्वरित कार्रवाई के चलते महज तीन घंटे के भीतर बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे के सुरक्षित मिलने पर परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

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