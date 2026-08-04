Gorakhpur News: कैंसर से जंग हार गया गोरखपुर पुलिस का जांबाज स्नाइफर डॉग 'जीएस',

Gorakhpur News: गोरखपुर के डॉग स्क्वॉड का स्नाइफर डॉग 'जीएस' मंगलवार को कैंसर से लंबी लड़ाई हार गया। जीएस की उम्र नौ वर्ष थी और उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी अंतिम विदाई पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के बीच श्रद्धांजलि के साथ हुई। जीएस को बीएसएफ टेकनपुर से लाया गया था और उसने सुरक्षा ड्यूटी में अपनी दक्षता साबित की।

कैंसर से जंग हार गया गोरखपुर पुलिस का जांबाज स्नाइफर डॉग 'जीएस',

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर पुलिस के डॉग स्क्वॉड का जांबाज स्नाइफर डॉग 'जीएस' मंगलवार को कैंसर से लंबी लड़ाई हार गया। पिछले चार महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रहे वेनमोर नस्ल के इस प्रशिक्षित श्वान ने पुलिस लाइन में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उसकी मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटिल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जीएस को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जीएस की उम्र नौ वर्ष थी। वर्ष 2018 में महज एक वर्ष की उम्र में उसे बीएसएफ टेकनपुर (मध्य प्रदेश) से गोरखपुर लाया गया था। यहां पुलिस डॉग स्क्वॉड ने उसे विस्फोटकों की पहचान करने के लिए विशेष स्नाइफर ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया, जहां उसने अपनी दक्षता और सूंघने की अद्भुत क्षमता से पुलिस विभाग में अलग पहचान बनाई।

जीएस की जिम्मेदारियाँ जीएस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी थी। वह नियमित रूप से गोरखनाथ मंदिर परिसर की सघन जांच करता था। किसी भी संदिग्ध वस्तु या छिपाए गए बम एवं विस्फोटक की गंध मिलते ही वह अपनी टीम को तुरंत सतर्क कर देता था, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) आवश्यक कार्रवाई करता था। कई संवेदनशील ड्यूटी में उसने अपनी उपयोगिता साबित की।

जीएस का अंतिम सफर करीब चार महीने पहले जीएस को कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद उसे सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया गया था। पुलिस लाइन में डॉक्टरों की निगरानी में उसका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। जीएस के निधन पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उसकी वफादारी, अनुशासन और वर्षों की सराहनीय सेवा को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि विभाग के लिए जीएस सिर्फ एक प्रशिक्षित श्वान नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का भरोसेमंद और साहसी साथी था।