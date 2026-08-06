Gorakhpur News: शाहपुर में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पर पुलिस का छापा, पांच गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ सावंददाता। शाहपुर पुलिस ने पादरी बाजार स्थित एक मैरिज लॉन के पास संचालित फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारकर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यहां दूर-दराज के गांवों और शहरों से आए कम पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी और अधिक कमाई का लालच देकर नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने के नाम पर 15-15 हजार रुपये वसूले जा रहे थे। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर केस दर्ज कर सभी आरोपियों का शांतिभंग में चालान कर दिया गया।पुलिस के मुताबिक, सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची तो करीब 25 युवक प्रशिक्षण लेते मिले। वहां मौजूद झारखंड के पलामू निवासी सुबोध कुमार युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने, कंपनी के उत्पाद खरीदने-बेचने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मोटा कमीशन कमाने का लालच दे रहा था।

उसके साथ महेश जाट, मनोज यादव, कल्पित चौधरी और सुरेंद्र सयुथा भी युवाओं को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे हैप्पी व नेटर वेलनेस प्रा. लि. के नाम से काम करते हैं और प्रत्येक सदस्य से 15 हजार रुपये लेकर कंपनी के उत्पाद खरीदने व बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी का संचालन महाराजगंज निवासी कृष्ण मोहन करता है। पुलिस ने जब ट्रेनिंग सेंटर और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके और टालमटोल करने लगे। इसके बाद शाहपुर पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य मानते हुए पांचों आरोपियों तथा कंपनी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के माध्यम से अब तक कितने युवाओं से रुपये वसूले गए हैं।