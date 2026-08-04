Gorakhpur News: आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में दो वांछित गिरफ्तार
Gorakhpur News: गोरखपुर में रामगढ़ताल पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित दो आरोपियों मदन यादव और रामभजन यादव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की काफी समय से तलाश की जा रही थी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। रामगढ़ताल पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार थाना रामगढ़ताल में दर्ज मुकदमा में वांछित मदन यादव और रामभजन यादव, निवासी बड़गो (छोटी मस्जिद के पास), थाना रामगढ़ताल, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान दोनों आरोपियों को दबोचा गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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