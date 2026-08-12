Gorakhpur News: कागजों से नहीं, मौके पर कार्य देखकर होगा भुगतान

Gorakhpur News: वीबी जीरामजी - जिले को सामग्री मद में 10.13 करोड़, प्रशासनिक मद में 5.50

Gorakhpur News: गोरखपुर, राहुल श्रीवास्तव मनरेगा की जगह वीजी जीरामजी योजना लागू होने के बाद अब कागजों में नहीं, गांवों में वास्तविक रूप से दिखाई देने वाले कार्यों का भुगतान किया जाएगा। शासन ने जिले को सामग्री मद में करीब 10.31 करोड़ और प्रशासनिक मद में 5.50 करोड़ रुपये जारी किया है। धनराशि आवंटित करते समय शासन ने नई व्यवस्था भी बनाई है। नई व्यवस्था के तहत सिर्फ काम करा लेने और बिल तैयार तैयार करने से भुगतान नहीं होगा। इसकी जांच के बाद ही धनराशि खाते में भेजी जाएगी।

कार्य की जांच प्रक्रिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सड़क, नाली, तालाब, जल संरक्षण या अन्य कार्यों का बिल मिलने के बाद उसकी जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि वास्तव में कार्य हुआ है या नहीं। इसके बाद ही बिल को पोर्टल पर दर्ज कर भुगतान की प्रक्रिकया आगे बढ़ेगी। इस तरह की व्यवस्था बनाने के पीछे शासन का उद्देश्य है कि अनियमित भुगतान को रोक कर धन का सही इस्तेमाल किया जाए। बता दें कि मनरेगा में राज्य स्तर से जिले और ब्लॉक की वित्तीय सीमा तय की जाती थी। वहीं अब वीबी जी रामजी में ब्लॉकों की सीमा राज्य स्तर से तय होगी और उसे एसएनए-स्पर्श पोर्टल पर फीड करने की जिम्मेदारी जिले की होगी।

ब्लॉक वाइज जारी की धनराशि शासन ने वीबी जी रामजी योजना के तहत जिले के सभी 20 ब्लॉकों को सामग्री मद और प्रशासनिक मद में अलग-अलग धनराशि आवंटित की गई है। सामग्री मद में 20 ब्लॉकों को 10.31 करोड़ और प्रशासनिक मद में 5.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशासनिक मद में 3 लाल 33 हजार 842 रुपये जारी किए गए हैं।

वर्जन वीबी जी रामजी योजना के तहत शासने ने जिले के सभी ब्लॉकों के लिए अलग-अलग धनराशि आवंटित की है। वास्तविक कार्य के अनुरूप जांच के बाद भुगतान किया जाएगा।

रघुनाथ सिंह, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार

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सामग्री मद में ब्लॉकों को जारी की गई अग्रिम धनराशि

ब्लॉक आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)

1.बांसगांव-69.90

2.बड़हलगंज-48.13

3.बेलघाट-99.27

4.भरोहिया-33.69

5.भटहट-27.85

6.ब्रह्मपुर-29.45

7.कैंपियरंगज-55.55

8.चरगांवा-12.09

9.गगहा-37.47

10.गोला-72.39

11.जंगल कौड़िया-18.67

12.कौड़ीराम-28.31

13.खजनी-82.75

14.खोराबार-9.46

15.पॉली-44.03

16.पिपराईच-75.63

17.पिपरौली-30.29

18.सहजनवां-68.00

19.सरदारनगर-14.33

20.उरुवां- 156.08

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प्रशासनिक मद में ब्लॉकों को जारी की गई अग्रिम धनराशि

ब्लॉक आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)

1.बांसगांव-3340613

2.बड़हलगंज-3860956

3.बेलघाट-4197816

4.भरोहिया-909340

5.भटहट-1985690

6.ब्रह्मपुर-1460885

7.कैंपियरंगज-5666701

8.चरगांवा-882384

9.गगहा-1420902

10.गोला-3600457

11.जंगल कौड़िया-2234602

12.कौड़ीराम-2313418

13.खजनी-2751698

14.खोराबार-4264498

15.पॉली-1710290

16.पिपराईच-1848765

17.पिपरौली-3138563

18.सहजनवां-1931019

19.सरदारनगर-2480370

20.उरुवां-4775046