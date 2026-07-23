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Gorakhpur News: नगर निगम ने पहली तिमाही में 42.26 करोड़ कर वसूले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कर वसूली में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। 1 अप्रैल से 30 जून के बीच संपत्तिकर और कर से बाहर कुल 42.26 करोड़ रुपये की वसूली की गई। पिछले वर्ष की तुलना में यह 22.95 करोड़ रुपये अधिक है, जिसमें संपत्तिकर वसूली 12.32 करोड़ रुपये बढ़ी है।

Gorakhpur News: नगर निगम ने पहली तिमाही में 42.26 करोड़ कर वसूले

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कर वसूली के मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। 1 अप्रैल से 30 जून के बीच संपत्तिकर और करेत्तर मद में कुल 42.26 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.95 करोड़ रुपये अधिक है। संपत्तिकर मद में इस अवधि में 22.16 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 9.84 करोड़ रुपये ही वसूले गए थे। इस तरह संपत्तिकर वसूली में 12.32 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही, इस बार 33,265 संपत्तियों से कर वसूला गया, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 20,996 थी।

यानी 12,269 संपत्तियों से अधिक वसूली की गई। करेत्तर मद में 1 अप्रैल से 30 जून तक 20.10 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 9.47 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। इस तरह 10.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई।

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