Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम : चुनाव के हालात नहीं पर उपसभापति के दावेदार कई

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम की नवगठित कार्यकारिणी समिति की 15वीं बैठक 30 जुलाई को होगी। इस बैठक में उपसभापति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा। नगर निगम को इस दिन नया उपसभापति मिल जाएगा। बैठक में महापौर, कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य और संबंधित विभागाध्यक्ष शामिल होंगे।

गोरखपुर नगर निगम : चुनाव के हालात नहीं पर उपसभापति के दावेदार कई

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर नगर निगम की नवगठित कार्यकारिणी समिति की पहली और कार्यकारिणी की 15वीं बैठक 30 जुलाई को होगी। बैठक में सबसे अहम एजेंडा कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि और अनुपालन आख्या पर भी चर्चा होगी।

बैठक की अहमियत नगर निगम को 30 जुलाई को नया उपसभापति मिल जाएगा। नगर निगम की 15वीं एवं नवगठित कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे नवनिर्मित भवन के कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में उपसभापति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा। नगर आयुक्त अजय जैन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक में महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य और संबंधित विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक की शुरुआत 12 जून को हुई 14वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि से होगी। इसके बाद कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव होगा। बैठक में 21 अप्रैल को आयोजित 13वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत होगी। महापौर की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। नगर आयुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय) और कार्यालय अधीक्षक को बैठक की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

दावेदारों की जानकारी तीन दावेदार, नाम का खुलासा सुबह 10 बजे

नगर निगम सदन की कार्यकारिणी चुनाव में सामान्य वर्ग से महिला पार्षद, पिछड़ा वर्ग से महिला पार्षद एवं दलित वर्ष से पुरुष पार्षद प्रत्याशी हैं। तीनों ही प्रत्याशी न केवल संगठन से गहरा जुड़ाव रखते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद भी हासिल है। यही वजह है कि इस बार उपसभापति का नाम तय करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि अंतिम बचे कुछ घंटे भी दावेदार अपने अपने पक्ष में संगठन और मंदिर तक आशीर्वाद हासिल करने में जुटे हैं।

चुनाव की प्रक्रिया चुनाव की नौबत ही नहीं

नगर निगम सदन में समाजवादी पार्टी अल्पमत में है, ऐसे में उपसभापति के लिए चुनाव की नौबत नहीं आएगी। संगठन और मंदिर से जिसे आशीर्वाद मिलेगा वहीं, संगठन की ओर से प्रत्याशी घोषित होगा। नियमानुसार इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन करना चाहिए और जिसे संगठन एवं नेतृत्व का आशीर्वाद मिले, उसके समर्थन में शेष अपना पर्चा वापस ले लें। लेकिन नगर निगम गोरखपुर में यह परम्परा है कि जिसका नाम लेकर सदन में हाथ उठा कर निर्णय कर लिया जाता है।

कार्यकारिणी का विवरण कार्यकारिणी में शामिल हैं ये सदस्य

16 जुलाई को नव सृजित कार्यकारिणी में भाजपा से राजेश कुमार, रितेश सिंह, आनन्द कुमार साहनी, आरती सिंह, राजेन्द्र कुमार तिवारी, अशोक कुमार मिश्र, रामगति निषाद, पूनम सिंह, मीरा यादव और रंजुला रावत सदस्य हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी से चन्द्रभान प्रजापति, जिलाउल इस्लाम कार्यकारिणी सदस्य हैं।