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Gorakhpur News: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 : जोन संख्या पांच के वार्डो के डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की समीक्षा आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-26 की तैयारियों के तहत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था की समीक्षा के लिए दो दिवसीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 5 और 6 अगस्त को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में होगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

Gorakhpur News: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 : जोन संख्या पांच के वार्डो के डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की समीक्षा आज

Gorakhpur News: गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-26 की तैयारियों को लेकर नगर निगम गोरखपुर ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था की समीक्षा के लिए दो दिवसीय बैठक बुलाई है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 5 और 6 अगस्त को सदन हॉल में संबंधित जोनल अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ अपराह्न 04 बजे से कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

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बैठक का आयोजन

स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-26 के तहत महानगर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने समीक्षा बैठक का कार्यक्रम जारी किया है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में संबंधित जोनल अधिकारी, जोनल सेनेट्री अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई सुपरवाइजर, मेट एवं ड्राइवर शामिल होंगे।

समीक्षा की प्रक्रिया

नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 5 अगस्त को अपराह्न 4 बजे सदन हॉल में जोन संख्या-2 के जोनल अधिकारी ओ.पी. यादव से संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 6 अगस्त को इसी समय जोन संख्या-5 के जोनल अधिकारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह के क्षेत्र की डोर-टू-डोर व्यवस्था की समीक्षा होगी।

निर्देश और उपस्थितियाँ

बैठक में संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक एवं अद्यतन सूचनाओं के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित जोन के सफाई सुपरवाइजर और मेट को डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहनों के रजिस्टर सहित सभी ड्राइवरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

औचित्य और उद्देश्य

नगर निगम ने बैठक की सूचना महापौर, सभी अपर नगर आयुक्तों, एसबीएम कार्यालय, पीएमयू टीम, वीटीएमएस टीम, सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट एवं संवेदना डेवलपमेंट सोसाइटी को भी भेजी है, ताकि सभी संबंधित एजेंसियां समीक्षा बैठक में प्रतिभाग कर सकें। नगर निगम का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-26 के मानकों के अनुरूप डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक कब आयोजित होगी?
बैठक 5 और 6 अगस्त को आयोजित होगी।
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