Gorakhpur News: निगम कार्यकारिणी: चार वार्डो में सहती जल से जलापूर्ति की बनेगी योजना

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम भूजल संरक्षण एवं सरफेस वाटर (नदी के

निगम कार्यकारिणी: चार वार्डो में सहती जल से जलापूर्ति की बनेगी योजना

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर।

गोरखपुर नगर निगम भूजल संरक्षण एवं सरफेस वाटर (नदी के जल) का जलापूर्ति में उपयोग करने की योजना बनाएगा। यह निर्णय गुरुवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। इस परियोजना के लिए राप्ती एवं रोहिन नदी से जुड़े वार्डो श्रीराम चौक, बसंतपुर, महर्षि दधिचिनगर और माधोपुर में सर्वेक्षण किया जाएगा। जहां जलापूर्ति की लागत सबसे कम आएगी, सर्वप्रथम उस वार्ड में परियोजना शुरू होगी।

महापौर की सहमति महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक में यह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी से पार्षद कार्यकारिणी सदस्य जिलाउल इस्लाम ने उठाया।इस पर महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने भी सहमति व्यक्त की। जलकल महाप्रबंधक रघुवेंद्र कुमार ने बताया कि इस पर उत्तर प्रदेश जलनिगम ने सर्वेक्षण किया था लेकिन परियोजना लागत अधिक होने से परियोजना सिरे नहीं चढ़ी। बैठक में जिलाउल इस्लाम के साथ अशोक कुमार मिश्रा, राजेंद्र तिवारी समेत अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने भी समर्थन हुआ। जलकल महाप्रबंधक ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने पर प्रति एमएलडी 2.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एक एमएलडी से 500 घरों में जलापूर्ति दी जा सकेगी। फिलहाल सर्वेक्षण के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है।

500 वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण कार्यकारिणी की बैठक में जलकल महाप्रबंधक ने बताया कि महानगर के 80 वार्डो में 500 वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने की 2.50 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर काम शुरू होगा। इसके लिए 500 स्थानों का चयनित है। 15वां वित्त की इस परियोजना के लिए पहले ही महापौर की स्वीकृति मिल चुकी थी। प्रत्येक वाटर हार्वेस्टिंग पिट के बनाए जाने पर 50 हजार रुपये खर्च होंगे। यह भी बताया कि वर्तमान में 126 भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है।

आरओ प्लांट एवं धुलाई केंद्र के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पिट बैठक में बताया गया कि वर्तमान में नगर निगम ने 108 आरओ प्लांट और 38 धुलाई सेंटर पंजीकृत किए हैं। लेकिन यह भी स्वीकार किया कि नियमानुसार वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अब तक किसी ने नहीं लगाया है। न ही किसी पर अब तक नगर निगम का जलकल विभाग कोई जुर्माना लगाया है। मासिक शुल्क और पंजीकरण नवीनीकरण पर जोर है। कार्यकारिणी सदस्यों ने इस नियमावली का सख्ती से अनुपालन कराने की मांग की। उनकी मांग का महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने भी समर्थन किया।

नक्शा परियोजना का अनुमोदन कार्यकारिणी की बैठक में अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा नक्शा प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम गोरखपुर में वार्ड सीमाओं के चयन के लिए एरियल सर्वेक्षण 91.95 किमी में किया जा चुका है। फिल्ड सर्वेक्षण 58.08 वर्ग किमी में किया जाना है, इसके लिए जोन 01 मं 05 वार्ड 13.57 वर्ग किमी, जोन 2 में 08 वार्ड 13.67 किमी, जोन 3 मं 08 वार्ड 03.06 किमी, जोन 04 में 10 वार्ड 12.88 किमी और जोन 05 में 10 वार्ड 14.73 किमी यानी 58.09 किमी में फिल्ड सर्वेक्षण किया जाना है। इस पर पार्षद जिलाउल इस्लाम, राजेंद्र तिवारी, आनंद साहनी, रामगति निषाद और राजेश कुमार ने पार्षदों को भी भौतिक सत्यापन में शामिल करने की अपील की। बैठक में चयनित 41 वार्डो का वार्डवार क्षेत्रफल भी प्रस्तुत किया गया।