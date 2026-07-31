Gorakhpur News: महानगर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाते हुए सभी जोन के सफाई और खाद्य निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त ने वार्डों की सफाई में खामियों पर नाराजगी जताते हुए तीन दिनों में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

महानगर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय नगर निगम गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग ने महानगर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जोन के सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। वार्डों में सफाई, नाला सफाई, वाहनों के संचालन, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य बीट व्यवस्था में मिली खामियों पर नाराजगी जताते हुए तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई नगर आयुक्त अजय जैन के निरीक्षण में वार्डो में सफाई व्यवस्था उचित नहीं मिली। तमाम खामियों के बाद जिम्मेदारों में हड़कंप की स्थिति है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोन 1 से 5 तक के समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में नगर आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का अभी तक प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है। इस पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

उठाए जाने वाले कदम प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों का वैज्ञानिक तरीके से कार्य बीट बनाया जाना था, ताकि कोई भी क्षेत्र सफाई से वंचित न रहे और प्रत्येक स्थान पर कम से कम सप्ताह में एक बार गुणवत्तापूर्ण सफाई सुनिश्चित हो सके। साथ ही अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन और प्राथमिकता के आधार पर अन्य क्षेत्रों में नियमित सफाई कराई जानी थी।

सफाई कार्य में लापरवाही 07 बजे तक सफाई वाहन नहीं उठ रहे हैं। वहीं, प्रत्येक वार्ड में दो पालियों में सफाई व्यवस्था लागू करने के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 6:30 बजे तक दर्ज होने के बजाय 7:30 बजे तक ली जा रही है।

नाला सफाई की स्थिति नाला सफाई के लिए माइक्रो प्लान अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा निरीक्षकों को स्वयं सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच अपने-अपने जोन में पहुंचकर कर्मचारियों और वाहनों की उपस्थिति की निगरानी करनी थी, लेकिन इसमें भी लापरवाही सामने आई है।

अन्य समस्याएं अधिकांश वार्डों में नालों और नालियों की पटरी पर बड़ी-बड़ी घास उग आई है, सड़कों के किनारे गंदगी फैली हुई है, खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा है तथा डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन निर्धारित 500 घरों तक समय से नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वाहन चालकों द्वारा यूजर चार्ज का सही रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा है।

निर्देशों का पालन ‘सभी निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल सभी कमियों को दूर कर सफाई व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच अपने-अपने जोन में मौजूद रहकर जियो-टैग फोटो टीम-16 पर अपलोड करें। सभी बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि ताकि उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा सके।’

अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल सेनेटरी अधिकारी