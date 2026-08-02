Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: म्यूनिसिपल बांड के लिए आज नगर निगम आएगी टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज विशेषज्ञों की टीम आमंत्रित कर रहा है। इस टीम में निवेश सलाहकार और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं, जो नगर निगम के रिकॉर्ड और वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद बांड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

Gorakhpur News: म्यूनिसिपल बांड के लिए आज नगर निगम आएगी टीम

Gorakhpur News: गोरखपुर। नगर निगम के 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेषज्ञों की टीम गोरखपुर पहुंचेगी। विशेषज्ञों की टीम में बॉन्ड सलाहकार अनुराग अरुण, सीए सौरभ अग्रवाल, मर्चेंट बैंकर्स मेसर्स एके कैपिटल, मेसर्स टिप्सन कंसल्टेंसी सर्विसेज, ला फर्म राजरानी भल्ला, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट पूर्वा शेयर रजिस्ट्री और ब्रांड ट्रस्टी मेसर्स बिकन ट्रस्टी के प्रतिनिधि शामिल हैं। टीम नगर निगम के रिकॉर्ड, वित्तीय व्यवस्था और बॉन्ड जारी करने की तैयारियों की समीक्षा करेगी। नगर निगम के लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह बताते हैं कि इस बैठक के बाद बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।