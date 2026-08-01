Gorakhpur News: म्यूनिसिपल बॉन्ड : एक सप्ताह में खुलेगा एस्क्रो खाता, तीन को विशेषज्ञ डालेंगे डेरा

Gorakhpur News: नगर निगम के 80 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की तैयारियां तेज हो गई हैं। तीन अगस्त को विशेषज्ञों की टीम गोरखपुर आएगी। बॉन्ड जारी करने के लिए एस्क्रो अकाउंट एवं अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इस धनराशि का उपयोग जलकल परिसर में मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में किया जाएगा।

म्यूनिसिपल बॉन्ड : एक सप्ताह में खुलेगा एस्क्रो खाता, तीन को विशेषज्ञ डालेंगे डेरा

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। नगर निगम के 80 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉंड की तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर बैंक के चयन के बाद एस्क्रो अकाउंट खोल कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में तीन अगस्त को बॉंड सलाहकार, मर्चेंट बैंकर्स, ट्रस्टी और अन्य विशेषज्ञों की टीम गोरखपुर आएगी और आगे की रणनीति बनाएगी।

बॉंड जारी करने के लिए प्रक्रियाएं म्यूनिसिपल बॉंड जारी करने से पहले एस्क्रो अकाउंट, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट और डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट (डीएसआरए) खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सोमवार को बॉंड प्रक्रिया से जुड़े बॉंड सलाहकार अनुराग अरुण, सीएम सौरभ अग्रवाल, मर्चेंट बैंकर्स मेसर्स एके कैपिटल, मेसर्स टिप्सन कंसल्टेंसी सर्विसेज, ला फर्म राजरानी भल्ला, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट पूर्वा शेयर रजिस्ट्री और मेसर्स बिकन ट्रस्टी के प्रतिनिधि पहुंचे और बॉंड जारी करने की तैयारियों की समीक्षा करेगी। नगर निगम के लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह बताते हैं कि इस बैठक के बाद बॉंड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

त्रिपक्षीय समझौता बॉंड जारी करने से पहले शासन, नगर निगम और बॉंड ट्रस्टी के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी होगा। शासन की ओर से यह सुविधा उन्हीं निकायों को मिलेगी जो सेबी के नियमों के अनुसार म्यूनिसिपल बॉंड जारी करेंगे।

कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण बॉंड से जुटाई जाने वाली 80 करोड़ रुपये की धनराशि का इस्तेमाल गोलघर स्थित जलकल भवन परिसर में प्रस्तावित मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में किया जाएगा। करीब 314 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉरपोरेट कार्यालय, स्टूडियो अपार्टमेंट और वर्तमान दुकानदारों के लिए स्थान बनाने की योजना है।

एस्क्रो अकाउंट क्या होता है एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा सुरक्षित बैंक खाता है जिसमें दो पक्षों के बीच होने वाले सौदे के पूरे होने तक किसी तटस्थ तीसरे पक्ष (जैसे बैंक या एस्क्रो एजेंट) द्वारा पैसे या संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है। यह धन विक्रेता को तभी जारी किया जाता है जब सौदे की सभी तय शर्तें पूरी हो जाती हैं।