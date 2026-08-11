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Gorakhpur News: मोहद्दीपुर चौराहे पर दिखेगी गोरखनाथ मंदिर की झलक, बनेगा ‘ज्योति स्तंभ’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: अच्छी खबर 20-25 फीट ऊंचा टावर बनेगा महानगर का नया लैंडमार्क ‘ॐ’ और त्रिशूल के

Gorakhpur News: मोहद्दीपुर चौराहे पर दिखेगी गोरखनाथ मंदिर की झलक, बनेगा ‘ज्योति स्तंभ’

Gorakhpur News: गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। मोहद्दीपुर चौराहा सिर्फ यातायात के प्रमुख केंद्र ही नहीं, बल्कि गोरखपुर की पहचान को नई ऊंचाई देने वाले लैंडमार्क के रूप में विकसित होगा। चौराहे के सुंदरीकरण के लिए तैयार प्रस्ताव में ‘गोरखनाथ ज्योति स्तंभ’ बनाने की योजना है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस स्तंभ का डिजाइन गोरखनाथ मंदिर के शिखर से प्रेरित होगा। स्तंभ के शीर्ष पर अनंत ज्योति होगी, जो रात में दूर से ही नजर आएगी ।

स्तंभ के डिजाइन

स्तंभ में गोरखनाथ मंदिर की वास्तुकला की छाप के साथ ‘ॐ’ और त्रिशूल के प्रतीक लगेंगे। नगर निगम अवस्थापना मद से इसके निर्माण की योजना बना रहा है। चौराहे के सुंदरीकरण के लिए तीन अवधारणाएं प्रस्तावित हैं। पहले विकल्प ‘गोरखनाथ ज्योति स्तंभ’ में 20-25 फीट ऊंचा अष्टकोणीय टावर हैं जिसके शीर्ष पर सुनहरे रंग की ज्योति होगी। आधार पर पीतल से शहर के प्रमुख स्थलों की नक्काशीदार आकृतियां उकेरी जाएंगी। इसकी अनुमानित लागत 59.21 लाख रुपये हैं।

दूसरे विकल्प

दूसरे विकल्प ‘राइजिंग लोटस प्लस शिखर’ में ऊपर की ओर खुलती विशाल कमल की पंखुड़ियों के बीच मंदिर के शिखर से प्रेरित संरचना होगी। पंखुड़ियों के बीच गर्म रोशनी होगी जिससे रात में पूरा ढांचा आकर्षक नजर आएगा। इसमें भी गोरखपुर की कहानी बताने वाले करीब चार फीट ऊंचे लैंडमार्क रिलीफ पैनल लगेंगे।

तीसरे विकल्प

तीसरे विकल्प में चौराहे पर मौजूद वीरेंद्र प्रताप शाही की प्रतिमा को बरकरार रखते हुए उसे सजावटी छतरी के नीचे स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा के नीचे टियर वाला फाउंटेन, चारों तरफ थीम आधारित मेटल बोलार्ड और लैंडस्केपिंग होगी।

थीम आधारित डिवाइडर

चौराहे के आसपास करीब 50 मीटर में हर तरफ थीम आधारित डिवाइडर विकसित करने की भी योजना है। सर्वाधिक जोर रात के समय चौराहे की दृश्यता पर है। बैकलिट जाली, गर्म रोशनी, अपलाइटिंग और फ्लड एलईडी के जरिए इसे दिन के साथ रात में भी आकर्षक बनया जाएगा।

FAQs

गोरखपुर के मोहद्दीपुर चौराहा का सुंदरीकरण किसके द्वारा किया जाएगा?
नगर निगम अवस्थापना मद से इसके निर्माण की योजना बना रहा है।
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