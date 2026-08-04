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Gorakhpur News: निरीक्षण में मिली गंदगी, सुपरवाइजर को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के नगर आयुक्त अजय जैन ने विजय चौक और महर्षि दधीचि नगर वार्ड में सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कूड़ा फेंकने वालों को जागरूक करने के निर्देश दिए और आउटसोर्सिंग सफाई सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। खाली प्लॉटों और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया।

Gorakhpur News: निरीक्षण में मिली गंदगी, सुपरवाइजर को नोटिस

Gorakhpur News: गोरखपुर। नगर आयुक्त अजय जैन ने मंगलवार सुबह जोन संख्या-3 के विजय चौक और महर्षि दधीचि नगर वार्ड में सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों को चिह्नित कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए गए। वहीं सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर आउटसोर्सिंग सफाई सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वार्ड संख्या 68 महर्षि दधीचि नगर के निरीक्षण में कई खाली प्लॉट कूड़े से भरे मिले और नालियां सिल्ट से पटी मिलीं। इस पर आउटसोर्सिंग सफाई सुपरवाइजर रामू प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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नगर आयुक्त ने कहा कि सुबह बीटवार सफाई पूरी होने के बाद दूसरे शिफ्ट में 5 से 10 कर्मचारियों की दो से तीन टीमें बनाकर खाली प्लॉटों, नालों और अन्य उपेक्षित स्थानों की विशेष सफाई कराई जाए।

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