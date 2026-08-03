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Gorakhpur News: बीआरडी : अब ओपीडी पर्चा काउंटर के सामने मिलेगी दवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में मरीजों के लिए राहत की खबर है। दवा वितरण केंद्र अब भूतल पर ओपीडी पर्चा काउंटर के सामने शुरू हो गया है। इससे मरीजों को दवा लेने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती। यह नई व्यवस्था भीड़ को कम करने में मदद करेगी।

Gorakhpur News: बीआरडी : अब ओपीडी पर्चा काउंटर के सामने मिलेगी दवा

Gorakhpur News: गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में इलाज कराने मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल प्रशासन ने दवा वितरण केंद्र को पहली मंजिल से हटाकर ओपीडी पर्चा काउंटर के सामने भूतल पर संचालन शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब मरीजों को दवा लेने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पढ़ रहीं हैं।अब तक ओपीडी में परामर्श के बाद डाक्टर की पर्ची लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों को दवा लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। दवा वितरण केंद्र के पास ही सर्जरी और ईएनटी विभाग की ओपीडी संचालित होती है। इन विभागों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं।

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जिसके कारण पहली मंजिल पर लगातार भीड़ बनी रहती थी।

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