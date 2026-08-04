Gorakhpur News: बच्ची हत्याकांड पर अधिवक्ताओं ने आयुक्त कार्यालय तक निकाला जुलूस
Gorakhpur News: गोरखपुर में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की बैठक में हाल ही में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की मांग की। इसके बाद, कचहरी से आयुक्त कार्यालय तक विरोध जुलूस निकाला गया और ज्ञापन सौंपा गया।
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को एसोसिएशन के सभागार में अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हाल ही में एक सिपाही द्वारा 10 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या किए जाने की घटना पर अधिवक्ताओं ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। बैठक का संचालन मंत्री चंद्र प्रकाश मिश्र ने किया। अधिवक्ताओं ने मृत बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कचहरी परिसर से आयुक्त कार्यालय तक विरोध जुलूस निकाला और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में समयबद्ध तरीके से कराई जाए और दोषी को कठोरतम सजा दिलाई जाए।
साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम में अरविंद कुमार पाठक, सचिन कुमार शुक्ला, उपेंद्र धर दूबे, अरुण कुमार मौर्य, उमाशंकर यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, रामकृष्ण पांडेय, गजेंद्र मणि त्रिपाठी, कृष दामोदर पाठक, इंद्रदेव सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, अजय स्वरूप पाठक, योगेंद्र कुमार मिश्र, विनय चंद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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