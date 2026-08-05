Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: धर्मशाला बाजार में भूमि के विवादित वरासत मामले की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में 5.242 हेक्टेयर विवादित वरासत भूमि पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जांच का आदेश दिया है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

Gorakhpur News: धर्मशाला बाजार में भूमि के विवादित वरासत मामले की होगी जांच

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। धर्मशाला बाजार के जटेपुर स्थित 5.242 हेक्टेयर भूमि के विवादित वरासत के मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जांच का ओदश दिया है। क्षेत्र के कई प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि विवादित वरासत के आधार पर उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी ने तहसील सदर के एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि करीब तीन साल पहले नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के माध्यम से उन्हें हटाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद विपक्षी पक्ष ने 28 अप्रैल 2026 को नायब तहसीलदार, पिपराइच के न्यायालय से खेवट खाता संख्या-1 की 5.242 हेक्टेयर भूमि पर वरासत दर्ज कराकर उसी के आधार पर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास किया है।

लोगों ने बताया कि कि संबंधित भूमि पर वर्षों से आबादी बसी हुई है, जहां लगभग 800 मकान हैं और लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं।जिलाधिकारी ने शिकायकर्ताओं को आश्वास्त किया कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Land Dispute Gorakhpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।