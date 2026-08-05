Gorakhpur News: धर्मशाला बाजार में भूमि के विवादित वरासत मामले की होगी जांच

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। धर्मशाला बाजार के जटेपुर स्थित 5.242 हेक्टेयर भूमि के विवादित वरासत के मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जांच का ओदश दिया है। क्षेत्र के कई प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि विवादित वरासत के आधार पर उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी ने तहसील सदर के एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि करीब तीन साल पहले नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के माध्यम से उन्हें हटाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद विपक्षी पक्ष ने 28 अप्रैल 2026 को नायब तहसीलदार, पिपराइच के न्यायालय से खेवट खाता संख्या-1 की 5.242 हेक्टेयर भूमि पर वरासत दर्ज कराकर उसी के आधार पर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास किया है।