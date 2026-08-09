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Gorakhpur News: रामगढ़झील की टूटी उदासी, फिर दौड़ी मोटर व स्पीड बोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के रामगढ़झील में 26 जुलाई के हादसे के बाद 12 दिन बाद शनिवार को दोबारा नौकायन शुरू हुआ। बोटों में टॉयर और जीपीएस लगा है। 01 और 04 प्लेटफार्म से बोटिंग शुरू हुई जबकि 06 प्लेटफार्म अभी बंद है। प्राधिकरण ने यात्रियों के लिए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।

रामगढ़झील की टूटी उदासी, फिर दौड़ी मोटर व स्पीड बोट
रामगढ़झील की टूटी उदासी, फिर दौड़ी मोटर व स्पीड बोट

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय। 26 जुलाई के हादसे के बाद उदास पड़ी रामगढ़झील में 12 दिन बाद शनिवार को एक बार फिर नौकायन शुरू होने से रौनक लौट आई। प्लेटफार्म नंबर एक, चार और पांच से बोटिंग शुरू हुई। हालांकि प्लेटफार्म नंबर छह से अभी बोटिंग शुरू नहीं हो सकी है। शाम होने से पहले ही संचालकों की ओर से 07 बजे बोटिंग बंद होने की घोषणा कराई जाने लगी। प्राधिकरण की तय की गई गाइड लाइन के मुताबिक बोट चालक प्लेटफार्म से निकलते और वापस लौटते समय नावों के हार्न बजाते रहे। बोट में टक्कर के झटकों से बचाव के लिए टॉयर बांधे गए हैं। ज्यादातर नावों में जीपीएस भी लगा है जिसका कंट्रोल संचालकों ने अपने मोबाइल में इंस्टाल किया है। जीपीएस के जरिए नाव की रफ्तार और तय दूरी पर नजर रखी जा रही है। प्राधिकरण ने एक अगस्त को अनुमति जारी कर दी थी, लेकिन संचालकों ने सुरक्षा संबंधी इंतजाम करने तक तत्काल नावें नहीं उतारीं。

फ्लेटफार्म संख्या 01, 04 और 05 से शुरू हुआ संचालन

शनिवार को प्लेटफार्म संख्या 01 और 04 से संचालन ललित इंटरप्राइजेज और प्लेटफार्म संख्या 05 से ई-सिटी बाइस्कोप की बोट चलती मिली। इन्हीं दोनों फर्मों के स्पीड बोट एवं मोटर बोट के बीच 26 जुलाई के हादसे में पयर्टक की मौत हो गई थी। जांच में मोटर बोट को बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जाना एवं स्पीड बोट में ओवरलोडिंग होना मिला था लेकिन संचालकों पर प्राधिकरण ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ चालकों पर एफआईआर हुई। उधर इस हादसे से दूर संध्या कंस्ट्रक्शन का बिना अनुमति बोट संचालन पर लाइसेंस निरस्त किया गया। यही वजह है कि प्लेटफार्म छह से अभी नौकायन शुरू नहीं हुआ है।

निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर निरस्त होगा लाइसेंस

प्राधिकरण का दावा है कि नई व्यवस्था के तहत हर नाव में हार्न, फेंडर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। बोट में किसी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर संबंधित संचालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जल्द ही वाटर लाइट और नेविगेशन एलईडी का इंतजाम भी किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

रामगढ़झील में नौकायन कब शुरू हुआ?
रामगढ़झील में 12 दिन बाद शनिवार को नौकायन शुरू हुआ।
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