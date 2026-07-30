Gorakhpur News: गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक बनता है

Gorakhpur News: गोरखपुर। रेती चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय सेवा परिषद एवं डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस एसोसिएशन के सदस्यों ने दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया। कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास महराज का पूजन-अर्चन कर सदस्यों ने उन्हें अंग वस्त्र, स्मृतिचिह्न देकर सेवा की। इस दौरान महंत रविंद्र दास महाराज ने कहा कि गुरु भारतीय सनातन संस्कृति में ज्ञान, संस्कार और सद्मार्ग के मार्गदर्शक हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। समाजसेवी मंजीत कुमार श्रीवास्तव व ओम प्रकाश अग्रवाल ने उपस्थित जनमानस के प्रति आभार जताया। इस अवसर उपेंद्र मिश्रा, हरेंद्र मिश्रा, दीपक पांडेय, जितेंद्र तिवारी, हाफिज़ अंसारी, मनोज अग्रवाल, प्रकाश गुप्ता, राजेश सिंह, अनिल मिश्रा, राहुल उपाध्याय, अजय शंकर, दिलीप अग्रवाल, आदित्य गुप्ता, अनिल चौरसिया, सुशील शाही आदि उपस्थित रहे ।