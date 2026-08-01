Gorakhpur News: सर्राफा मार्केट में यूरिनल की नियमित सफाई की मांग
Gorakhpur News: गोरखपुर के हिन्दी बाजार में सर्राफा कारोबारी संतोष वर्मा ने नगर आयुक्त अजय जैन से मुलाकात की और नियमित सफाई एवं कूड़ा उठाने की मांग की। नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और अपर नगर आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
Gorakhpur News: गोरखपुर। हिन्दी बाजार स्थित सर्राफा मार्केट के एकमात्र सार्वजनिक यूनिरल की नियमित सफाई और बाजार खुलने से पहले कूड़ा उठाने की मांग को लेकर शनिवार को सर्राफा कारोबारी संतोष वर्मा ने नगर आयुक्त अजय जैन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव को पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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