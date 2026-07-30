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Gorakhpur News: फुटबॉल : बराबरी पर रहे लीग के दोनों मुकाबले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में आयोजित फुटबॉल लीग के पांचवे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। पहले मैच में धर्म स्पोर्टिंग और सरदार नगर ने 2-2 अंक बांटे, जबकि चारगांवा फुटबॉल क्लब और सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज का भी मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। डॉ. प्रभात अग्रवाल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया।

Gorakhpur News: फुटबॉल : बराबरी पर रहे लीग के दोनों मुकाबले

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर फुटबॉल संघ के तत्वावधान में स्थानीय सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर आयोजित गोरखपुर फुटबॉल लीग, बी डिविजन के अंतर्गत 5 वें दिन गुरुवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला धर्म स्पोर्टिंग और सरदार नगर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, जो 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। वहीं, दूसरे मैच में भी चारगांवा फुटबॉल क्लब व सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज भी 2-2 गोल की बराबरी पर रहे। ऐसे में टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा। पहले मैच के निणार्यक विकास कुमार घनश्याम सिंह फारूक और रतन सिंह रहे। वहीं, मुख्य अतिथि डॉ. प्रभात अग्रवाल मनोचिकित्सक तथा डॉ गौरव यादव रहे।

इसके अलावा, दूसरे निणार्यक फारूक, रहमतुल्लाह दुर्गेश और अमरनाथ रहे। मुख्य अतिथि डॉ राजेश यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर डॉ अमिल हयात खान, सचिव हमजा खान, जैनेटिवा फार्मा के धर्मेंद्र श्रीवास्तव भूपेंद्र मिश्रा विवेक यादव सुधांशु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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