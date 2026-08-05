Gorakhpur News: सनातन और फिटनेस क्लब ने दर्ज की शानदार जीत
Gorakhpur News: गोरखपुर फुटगोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर फुटबॉल संघ के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय में आयोजित गोरखपुर फुटबॉल लीग, बी डिवीजन के अंतर्गत 1
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर फुटबॉल संघ के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय में आयोजित गोरखपुर फुटबॉल लीग, बी डिवीजन के अंतर्गत 11 वें दिन शानदार मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में सनातन फुटबॉल क्लब ने सरदार नगर फुटबॉल क्लब को 2-1 से तथा दूसरे में फिटनेस क्लब ने एमजी फुटबॉल क्लब को 6-0 से पराजित कर बढ़त हासिल की। पहला मुकाबला सनातन फुटबॉल क्लब और सरदार नगर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। 21वें व 38 वें मिनट में विनय और अनिकेत राय ने सनातन के लिए 1-1 गोल किया। सरदार नगर के लिए एकमात्र गोल 45 वें मिनट में नसीम ने किया।
अंत में सनातन क्लब ने सरदार नगर को 2-1 से पराजित कर दिया। इस मैच के निणार्यक सौरभ ,भुसावल प्रसाद, दुर्गेश ,घनश्याम सिंह और रतन सिंह रहे।दूसरा मैच फिटनेस क्लब और एम जी फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। एक तरफा मुकाबले में फिटनेस क्लब 6-0 से विजई रही। मैंच के निणार्यक फारूक, रहमतुल्लाह ,आदिल और संजय साहनी रहे। वहीं, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रिडागन के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार सोनकर रहे। इस अवसर पर मोहम्मद हमजा खान, डॉ अमिल हयात खान, निदेशक धर्मेंद्र श्रीवास्तव, भूपेंद्र मिश्रा, विवेक यादव, सुधांशु श्रीवास्तव, कुर्बान अली, अमरनाथ, आमिर खान, मोहम्मद नसीम, फखरुद्दीन अली, फरहान लारी, मोहम्मद हारुन, मोनू आदि मौजूद रहे।
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