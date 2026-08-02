Gorakhpur News: सिटी बस सेवा का विस्तार, मगहर के लोगों को होगी राहत
Gorakhpur News: गोरखपुर ने मगहर तक सिटी बस सेवा का विस्तार किया है, जिससे महेसरा से कसरवल तक बसें चलेंगी। यह व्यवस्था यात्रियों, विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक आवागमन प्रदान करेगी। यह निर्णय यात्रियों की मांग के आधार पर लिया गया है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। संत कबीर की स्थली मगहर तक बेहतर आवागमन के लिए सिटी बस सेवा का विस्तार कर दिया गया है। अब महेसरा से चलने वाली सिटी बस भीटी रावत से आगे कसरवल तक संचालित होगी। नई व्यवस्था के तहत बस प्रतिदिन महेसरा और कसरवल के बीच तीन फेरे लगाएगी। इससे मगहर और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों तथा श्रद्धालुओं को वाहन बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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