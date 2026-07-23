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Gorakhpur News: निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मिलें पर्याप्त कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन ने बेहतर बिजली आपूर्ति और राजस्व वृद्धि के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिया। नेताओं ने विद्युत संबंधी मुद्दों पर चर्चा की और बिना कारण छंटनी पर चिंता जताई। तकनीकी कर्मचारियों की कमी से बिजली फॉल्ट सुधारने में देरी हो रही है।

Gorakhpur News: निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मिलें पर्याप्त कर्मचारी

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में नगरीय विद्युत वितरण खंड तृतीय, मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय से मिलकर बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग का भरोसा दिया। वेद प्रकाश ने कहा कि संगठन संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ राजस्व वृद्धि और बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए निगम के साथ मिलकर कार्य करेगा। वहीं, प्रांतीय उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने बिना कारण संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे बिजली फॉल्ट दूर करने में पहले की तुलना में अधिक समय लग रहा है।

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निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त तकनीकी मैनपावर आवश्यक है। इस दौरान केदार गौतम, आशुतोष राय, दिनेश यादव, अमित मौर्य, चंद्रमणि तिवारी, मृत्युंजय सिंह, रोहित, कमलेश कुमार, शोएब अहमद, शेषनाथ, अजय श्रीवास्तव, अनीश आदि मौजूद रहे।

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