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Gorakhpur News: नया सवेरा फेज-दो से प्राणि उद्यान में प्रवेश का बनेगा नया द्वार, जानिए क्या है जीडीए की योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में 2800 मीटर लंबा नया सवेरा फेज-दो और फेज-एक को जोड़ने के साथ रामगढ़झील पर इको-फ्रेंडली टर्टल आइलैंड में बांस का रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव चयनित एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा और पर्यावरण संरक्षण पर कड़ी शर्तें लागू होंगी।

नया सवेरा फेज-दो से प्राणि उद्यान में प्रवेश का बनेगा नया द्वार, जानिए क्या है जीडीए की योजना
नया सवेरा फेज-दो से प्राणि उद्यान में प्रवेश का बनेगा नया द्वार, जानिए क्या है जीडीए की योजना

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय रामगढ़झील पर निर्मित 2800 मीटर लम्बे नया सवेरा फेज-दो और फेज-एक को जोड़ने के साथ फेज दो से शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान में प्रवेश के लिए द्वारा का निर्माण बनेगा। इसके अलावा झील में मौजूद 4046 वर्गमीटर के टर्टल आइलैंड को इको-फ्रेंडली तरीके बांस का रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 15 साल के लाइसेंस पर टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी को टर्टल आइलैंड पर बांस का इको-फ्रेंडली रेस्टोरेंट के निर्माण संचालन के साथ नया सवेरा रोड एक्सटेंशन की करीब 1700 किलोमीटर सड़क, झील फ्रंट के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी मिलेगी। लाइसेंस अवधि को संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा।

टर्टल आईलैंड पर प्राकृतिक परिवेश

टर्टल आईलैंड पर प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप छोटा रेस्टोरेंट-ईटरी, कॉमन एरिया और व्यूइंग डेक विकसित किए जा सकेंगे। निर्माण में मुख्य रूप से स्थानीय और उपचारित बांस, पुनर्चक्रित लकड़ी, थैच, मिट्टी के प्लास्टर और प्राकृतिक फाइबर जैसे पर्यावरण अनुकूल पदार्थों का इस्तेमाल करना होगा। ग्राउंड के ऊपर कंक्रीट और स्टील जैसे उच्च प्रभाव वाले निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अधिकतम भूतल और प्रथम तल तक की संरचना बनाई जा सकेगी।

आठ महीने का निर्माण और शुल्क मुक्त समय

चयनित एजेंसी को लाइसेंस समझौता होने के बाद अधिकतम आठ महीने में विकास कार्य पूरा करना होगा। इस अवधि को लाइसेंस फीस मुक्त निर्माण अवधि (मोराटोरियम पीरियड) रखा गया है। इसके बाद या टर्टल आइलैंड पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने पर, जो पहले हो, लाइसेंस फीस देनी होगी।

नया सवेरा रोड पर छह फूड वैन

करीब 1.5 किलोमीटर लंबे नया सवेरा रोड एक्सटेंशन पर स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यहां मोबाइल फूड वैनों के लिए वेंडिंग जोन विकसित होंगे। पूरे मार्ग पर अधिकतम छह फूड वैन चलाने की अनुमति होगी। पयर्टकों के सड़क के इस्तेमाल या आवागमन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। सड़क की सफाई, कूड़ा प्रबंधन, खरपतवार हटाने, झील की ओर ढलान और स्टोन पिचिंग के रखरखाव की जिम्मेदारी भी लाइसेंसी की होगी।

पांच कियोस्क, कैंटीन और ई-गोल्फ कार्ट

टेंडर में प्राणि उद्यान की ओर से प्रवेश के पास कैंटीन-एंट्री के संचालन और रखरखाव की अनुमति दी गई है। एसटीपी और देवरिया बाईपास रोड के पास बने पांच कियोस्क का संचालन चयनित फर्म करेगी। इसके अलावा टॉय कार, टॉय ट्रेन, योग प्रशिक्षण, एक प्लेटफॉर्म से पैडल बोट, ई-बाइक और ई-गोल्फ कार्ट जैसी गतिविधियां भी अनुमन्य होंगी। ई-गोल्फ कार्ट और ई-बाइक के लिए उपयोगकर्ता शुल्क ले सकेगा। साल में एक बार पांच दिवसीय कार्निवाल आयोजित होगा।

झील और वन्यजीवों की सुरक्षा पर सख्त शर्तें

टर्टल आईलैंड, रामगढ़झील, सड़क क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। बिना उपचारित सीवेज या गंदे पानी को झील में छोड़ने पर रोक होगी। ठोस कचरा डंप नहीं करेंगे। निर्माण के दौरान पानी में मलबा और धूल जाने से रोकने के लिए साइल्ट फेंस, डस्ट स्क्रीन और टर्बिडिटी कर्टेन लगाने होंगे। प्राणि उद्यान के वन्यजीवों को शोर, रोशनी या किसी अन्य प्रकार के प्रदूषण से परेशानी न हो, यह भी लाइसेंसी को सुनिश्चित करना होगा।

नान मोटरेबल रखा जाएगा मार्ग

पूरे मार्ग को सामान्य मोटर वाहनों के लिए नॉन-मोटरेबल रखा जाएगा। केवल सेवा एवं आपातकालीन वाहन, ई-गोल्फ कार्ट, साइकिल और ई-बाइक को अनुमति होगी। औद्योगिक गतिविधि, अतिक्रमण, ठोस कचरा डंपिंग, शिकार, जुआ और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

28 अगस्त को खुलेगी तकनीकी निविदा

टेंडर में चयन का आधार सबसे अधिक लाइसेंस फीस की बोली रखा गया है। ई-टेंडर प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त दोपहर तीन बजे निर्धारित है, तकनीकी निविदा इसी दिन शाम चार बजे खोली जाएगी। लाइसेंस के लिए चयनित एजेंसी को 30 दिनों के भीतर सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

सामान्य प्रश्न

टर्टल आईलैंड पर रेस्टोरेंट का निर्माण कब पूरा होगा?
चयनित एजेंसी को लाइसेंस समझौता होने के बाद अधिकतम आठ महीने में विकास कार्य पूरा करना होगा।
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