Gorakhpur News: बदलता गोरखपुर : गोरक्षनगरी में 1303 करोड़ से विकसित होगा राप्ती रिवर फ्रंट

Gorakhpur News: गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे 3.5 किलोमीटर तक राप्ती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 1303 करोड़ रुपये की लागत से होगी, जिसमें पार्क, योग केंद्र और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। सुरक्षा पर ध्यान देते हुए सिंचाई विभाग के साथ तकनीकी चर्चा होगी। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी।

बदलता गोरखपुर : गोरक्षनगरी में 1303 करोड़ से विकसित होगा राप्ती रिवर फ्रंट

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। राजघाट से डोमिनगढ़ तक राप्ती नदी के किनारे करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में राप्ती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 1303 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा ली है। जल्द ही सिंचाई विभाग के साथ तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना को आगे शासन में स्वीकृति के लिए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

परियोजना की सुरक्षा हेतु चर्चा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि बाढ़ के दौरान परियोजना को सुरक्षित रखने और जलस्तर घटने की स्थिति में विकास कार्यों को किस प्रकार संचालित किया जाएगा। तकनीकी सुझावों के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो परियोजना में संशोधन भी होगा। इसके बाद परियोजना के लिए आवश्यक धन का निर्माण शुरू किया जाएगा।

तीन चरणों में होगा विकास परियोजना के मुताबिक राप्ती नदी के तट से हार्बर्ट बांध फोरलेन सड़क तक लगभग 150 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अर्बन हाट और ईको पार्क विकसित होंगे, जहां लोगों के लिए मनोरंजन और प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। दूसरे चरण में फोरलेन सड़क से सार्वजनिक प्रवेश मार्ग बनाने के साथ योगा सेंटर सरीखी सुविधाएं विकसित होंगी। तीसरे चरण में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, बड़े स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य आयोजन हो सकेंगे।

पार्क, कियोस्क, सार्वजनिक स्थल विकसित होंगे परियोजना के तहत नदी किनारे सड़क, नालियां, लैंडस्केपिंग, पार्क, कियोस्क और खुले सार्वजनिक स्थल भी विकसित होंगे। इसके अलावा राप्ती नदी में विभिन्न स्थानों पर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म और जेटी बनाए जाएंगे। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यूटिलिटी विकसित की जाएगी। हार्बर्ट बांध की ओर के हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। सौंदर्यीकरण पर ज्यादा जोर रहेगा।

अतिक्रमण रोकने के लिए अनिवार्य थी एनओसी राप्ती नदी के किनारे का यह क्षेत्र डूब क्षेत्र की श्रेणी में है। परियोजना की घोषणा के समय यहां बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया सख्त की गई थी। जिला प्रशासन ने प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के बजाय विभिन्न विभागों की अनापत्ति अनिवार्य की थी।

खास-खास -साढ़े तीन किमी लम्बाई में राजघाट से डोमिनगढ़ तक निर्माण

-जीडीए ने तैयार कराई डीपीआर, सिंचाई विभाग संग बैठक जल्द

-नदी से 150 मीटर तक निर्माण होगा, बांध की ओर हरित पट्टी

-अर्बन हाट, फूड कोर्ट, योग केंद्र, कन्वेंशन सेंटर,क्लब हाउस बनेगा

गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल कहते हैं कि,‘‘राप्ती रिवर फ्रंट गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध बनाएगा। डीपीआर पर सिंचाई विभाग के साथ बैठक की तकनीकी निर्णय लिए जाएंगे। धन स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही काम शुरू होगा। युमना रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती रिवर फ्रंट बनेगा। यहां कन्वेंशन सेंटर, ओपन स्पेस और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी।’’