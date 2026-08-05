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Gorakhpur News: मानचित्र व संपत्ति संबंधी शिकायतों का निस्तारण आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने गुरुवार को राप्ती सभागार में वृहद समाधान दिवस आयोजित किया। इस दिन मानचित्र, अभियंत्रण और संपत्ति से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया गया। नागरिकों को अपील की गई कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी समस्याएं दर्ज कराएं।

Gorakhpur News: मानचित्र व संपत्ति संबंधी शिकायतों का निस्तारण आज

Gorakhpur News: गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) गुरुवार को अपने राप्ती सभागार में वृहद समाधान दिवस आयोजित करेगा। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मानचित्र, अभियंत्रण और संपत्ति से जुड़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के निर्देश पर आम लोगों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। समाधान दिवस में विशेष रूप से मानचित्र स्वीकृति, अभियंत्रण कार्यों तथा संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इसके लिए प्राधिकरण के सभी अनुभागों के अधिकारी सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक राप्ती सभागार में मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।

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अभिनव गोपाल ने नागरिकों से अपील की है कि जिनके मानचित्र, निर्माण, संपत्ति या अन्य प्राधिकरण संबंधी मामले लंबित हैं, वे आवश्यक अभिलेखों के साथ समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी समस्या दर्ज कराएं, ताकि उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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