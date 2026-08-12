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Gorakhpur News: तीन एकड़ भूमि में हुई अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: जीडीए की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई सचित्र गोरखपुर, वरिष्ठ

Gorakhpur News: तीन एकड़ भूमि में हुई अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष अभिवन गोपाल के निर्देश पर टीम ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल रामलखना में करीब तीन एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा।जीडीए के अनुसार, पहली कार्रवाई सुंदर विहार क्षेत्र में की गई। यहां महेंद्र प्रताप यादव, एके शर्मा और एके राय की ओर से करीब दो एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा दिलीप साहनी और अन्य सहयोगियों की ओर से करीब एक एकड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को भी हटाया गया।

जीडीए की प्रवर्तन टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध प्लाटिंग के लिए किए गए निर्माण और विकसित किए गए हिस्से को जमींदोज कर दिया।अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि पर प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लिए बिना प्लाटिंग और निर्माण कराया जा रहा था। उपाध्यक्ष ने कहा कि अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने से लोग बचें।

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