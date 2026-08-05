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Gorakhpur News: विनियमित क्षेत्र में फंसे 50 हजार लोगों के स्वीकृत होने लगे मानचित्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित भूखंडों पर निर्माण कार्य भी शुरू गोरखपुर, वरिष्ठ

Gorakhpur News: विनियमित क्षेत्र में फंसे 50 हजार लोगों के स्वीकृत होने लगे मानचित्र

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने लंबे इंतजार के बाद पिछले 30 जुलाई से विनियमित क्षेत्र में भवन मानचित्रों की स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ अन्य लंबित मानचित्रों को भी मंजूरी मिली और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित भूखंडों पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। करीब 1700 एकड़ क्षेत्रफल वाले विनियमित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होने से 50 हजार से अधिक भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है।

विनियमित क्षेत्र की समस्याएं

विनियमित क्षेत्र के कारण शहर की बड़ी आबादी पिछले 18 साल से भवन निर्माण की अनुमति नहीं पा रहे थे। महायोजना-2021 लागू रहने के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद महायोजना-2031 तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं। इन्हीं के आधार पर विनियमित क्षेत्र से जुड़े मामलों का समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। जब जीडीए बोर्ड ने पुनरीक्षित महायोजना-2031 को मंजूरी देकर शासन को भेजा तो उम्मीद थी कि शासन स्तर पर इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शासन ने स्वयं निर्णय लेने के बजाय इस संबंध में फैसला करने का अधिकार जीडीए बोर्ड को दे दिया। अब जीडीए बोर्ड की संस्तुति के बाद मानचित्र की स्वीकृति हो रही है। जीडीए की नई व्यवस्था के अनुसार शर्त-एक में ऐसे भूखंड शामिल किए गए हैं, जिनका भू उपयोग आवासीय या व्यावसायिक है। वहीं शर्त-दो में जलाशय, ग्रीन लैंड, खुले क्षेत्र और इसी प्रकार की श्रेणी में दर्ज भूमि को रखा गया है। फिलहाल जीडीए केवल शर्त-एक के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के मानचित्र स्वीकृत कर रहा है।

नए मानचित्रों की स्वीकृति

शर्त-एक के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे है। हाल के दिनों में कुछ मानचित्र स्वीकृत हुए हैं। मानचित्र स्वीकृति से लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ प्राधिकरण की आय में भी वृद्धि होगी- अभिनव गोपाल, उपाध्यक्ष, जीडीए

सामान्य प्रश्न

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्रों की स्वीकृति कब शुरू की?
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्रों की स्वीकृति 30 जुलाई से शुरू की।
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