Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक कोर्ट ने सुबीना खातून को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1100 रुपये का अर्थदंड लगाया। दूसरी अभियुक्त सहनाज खातून को 6 महीने की जेल और 600 रुपये का जुर्माना हुआ। यह घटना 2 सितंबर 2022 को परिवारिक विवाद के दौरान हुई थी, जब सुबीना ने एक महीने की बच्ची को फेंक दिया था।

Gorakhpur News: हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा

Gorakhpur News: गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा निवासी अभियुक्त सुबीना खातून उर्फ शीबू को आजीवन कारावास एवं 11 सौ रुपया अर्थदंड व सहनाज खातून को छः माह के कारावास एवं छः सौ रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं रामप्रकाश सिंह का कहना था कि घटना 2 सितम्बर 2022 की समय 1.33 बजे की है। पारिवारिक विवाद में कहासुनी हो रही थी। हलीमुद्दीन उर्फ मीकू का पूरा परिवार कहासुनी व मारपीट पर उतारू था। वादी साहिद अली के परिवार का कोई भी पुरुष घर पर नहीं था।

पूरा परिवार साहिद अली की पत्नी और मां के साथ मार पीट करने लगे।इसी बीच अभियुक्ता सुबीना खातून उर्फ शीबू ने वादी की एक माह की बच्ची को उठाकर पटक दिया।इलाज के लिए उसे मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Murder Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।