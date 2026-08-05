Gorakhpur News: हर घर से उठे कूड़ा, यूजर चार्ज वसूली बढ़ाएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
Gorakhpur News: नगर आयुक्त अजय जैन ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में जोन-2 के 16 वार्डों की सफाई व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक
नगर आयुक्त अजय जैन ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में जोन-2 के 16 वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने और लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वार्डवार समीक्षा
नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत समीक्षा बैठक हुई। इसमें जोन संख्या-2 के 16 वार्डों के सुपरवाइजर, मेठ और डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन चालकों के कार्यों की वार्डवार समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने सभी घरों से नियमित कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित करने और यूजर चार्ज वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
अजय जैन ने कहा कि सांयकालीन बाजारों में अतिरिक्त व्यवस्था कर नियमित कूड़ा उठान कराया जाए। जिन वाहन चालकों की यूजर चार्ज वसूली कम है, उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले चालकों को चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। साथ ही पार्किंग से देर से निकलने वाले और वार्डों में कम समय तक काम करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, स्वच्छ भारत मिशन के सह-प्रभारी अविनाश सिंह, जोनल सफाई इंचार्ज अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी ओम पी यादव समेत अन्य उपस्थित रहे। संचालन पीएमयू टीम के महेश पाण्डेय ने किया।
मोहल्लों के मोबाइल नंबर अपडेट
नगर आयुक्त ने सभी घरों के मोबाइल नंबर अपडेट कराने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उनकी टैगिंग कराने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज व्यवस्था से जोड़ा जा सके। सुपरवाइजरों से कहा कि सभी बीटों में नियमित सफाई, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य की निगरानी सुनिश्चित करें। छुट्टियां इस तरह स्वीकृत की जाएं कि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए घर-घर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, प्रत्येक वाहन से प्रतिदिन दो ट्रिप और हर माह यूजर चार्ज वसूली में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
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