Gorakhpur News: हर घर से उठे कूड़ा, यूजर चार्ज वसूली बढ़ाएं
Gorakhpur News: फोटो कैप्शन: जोन 02 के वार्डों की सफाई की समीक्षा करते नगर आयुक्त अजय जैन
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर आयुक्त अजय जैन ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में जोन-2 के 16 वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने और लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उठाए गए मुद्दे
नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि सांयकालीन बाजारों में अतिरिक्त व्यवस्था कर नियमित कूड़ा उठान कराया जाए। जिन वाहन चालकों की यूजर चार्ज वसूली कम है, उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले चालकों को चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। साथ ही पार्किंग से देर से निकलने वाले और वार्डों में कम समय तक काम करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
कार्यशाला में उपस्थित लोग
बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, स्वच्छ भारत मिशन के सह-प्रभारी अविनाश सिंह, जोनल सफाई इंचार्ज अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी ओम पी यादव समेत अन्य उपस्थित रहे। संचालन पीएमयू टीम के महेश पाण्डेय ने किया।
मोबाइल नंबर अपडेट करने के निर्देश
नगर आयुक्त ने सभी घरों के मोबाइल नंबर अपडेट कराने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उनकी टैगिंग कराने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज व्यवस्था से जोड़ा जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए घर-घर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, प्रत्येक वाहन से प्रतिदिन दो ट्रिप और हर माह यूजर चार्ज वसूली में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
सामान्य प्रश्न
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