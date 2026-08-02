Gorakhpur News: सहारा स्टेट की समस्याओं का समाधान निगम-जीडीए मिलकर करेंगे

Gorakhpur News: गोरखपुर में सहारा स्टेट कॉलोनी की बुनियादी समस्याओं के लिए नगर निगम की बैठक हुई। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। कॉलोनी में पेयजल, सड़क, नाली, और अन्य सुविधाओं की कमी पर चर्चा हुई।

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। सहारा स्टेट कॉलोनी की वर्षों से लंबित बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए शनिवार को नगर निगम की बैठक में कई निर्णय लिए गए। तय हुआ कि नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार कार्ययोजना तैयार कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। शनिवार की शाम हुई बैठक में कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सीवर और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर आयुक्त अजय जैन को बताया कि चार वर्षों से नगर निगम में गृहकर जमा करने के बावजूद नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो सकी है।

समस्याओं का समाधान नगर आयुक्त ने कहा कि कॉलोनी से जुड़े सभी अभिलेखों की दोनों विभाग संयुक्त रूप से जांच करें और यह तय करें कि किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है। इसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने इस संबंध में जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल से भी फोन पर वार्ता कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। जीडीए वीसी ने भी समस्या के समाधान में सहयोग का आश्वासन दिया।

सार्वजनिक खर्चों का भुगतान नगर आयुक्त ने कहा कि यदि जीडीए द्वारा लेआउट स्वीकृति के समय 10 प्रतिशत भूमि मॉर्गेज के रूप में सुरक्षित रखी गई है, तो उसे नियमानुसार लीज या किराये पर देकर प्राप्त आय से कॉलोनी के सार्वजनिक क्षेत्रों के बिजली बिल जैसी व्यवस्थाओं का खर्च वहन किया जा सकता है। वहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को नगर निगम की सीवर लाइन से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

बैठक में उपस्थित अधिकारी बैठक में अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जलकल, जोनल अधिकारी जोन-1, जीडीए के सहायक अभियंता राज बहादुर और सहारा स्टेट के डॉ. एपी त्रिपाठी, अखिलेश दुबे, मंजीत सिंह, हरिशंकर सिंह, संजोग सिंह, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, अविनेश सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।