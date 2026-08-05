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Gorakhpur News: हड़ताल के बाद बनी सहमति, सिटी बस परिचालकों का वेतन बढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में सिटी बस सेवा के परिचालकों की वेतन संबंधी मांगों को लेकर हुए कार्य बहिष्कार के बाद बैठक हुई। बैठक में परिचालकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया और अन्य विवादों का समाधान भी हुआ। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भविष्य में बिना सूचना कार्य बहिष्कार नहीं करने की सलाह दी।

Gorakhpur News: हड़ताल के बाद बनी सहमति, सिटी बस परिचालकों का वेतन बढ़ा

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। सिटी बस सेवा के परिचालकों की वेतन संबंधी मांगों को लेकर सोमवार को हुए कार्य बहिष्कार के बाद मंगलवार को इलेक्ट्रिक बस डिपो में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में परिवहन निगम के अधिकारियों, एसएस ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधियों और परिचालकों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सहमति बना ली गई। बैठक में परिचालकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया। साथ ही कंपनी और परिचालकों से जुड़े अन्य विवादों का भी आपसी सहमति से समाधान किया गया। कंपनी के सभी 80 परिचालकों के लिए 10 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने तथा 3.85 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान के साथ पीएफ की सुविधा देने पर सहमति बनी। सभी परिचालकों और कंपनी के प्रतिनिधियों ने निर्णयों पर सहमति जताई।

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मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सलाह

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में बिना पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिचालकों से कहा कि किसी भी समस्या को सीधे अधिकारियों के समक्ष रखें, ताकि उसका समयबद्ध समाधान कराया जा सके।

हड़ताल का प्रभाव

गौरतलब है कि सोमवार को वेतन संबंधी शिकायतों को लेकर परिचालकों ने करीब पांच घंटे तक हड़ताल की थी, जिससे शहर की सिटी बस सेवा प्रभावित रही और यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिटी बस सेवा में कार्य बहिष्कार कब हुआ?
सिटी बस सेवा में कार्य बहिष्कार सोमवार को हुआ।
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