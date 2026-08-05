Gorakhpur News: हड़ताल के बाद बनी सहमति, सिटी बस परिचालकों का वेतन बढ़ा

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। सिटी बस सेवा के परिचालकों की वेतन संबंधी मांगों को लेकर सोमवार को हुए कार्य बहिष्कार के बाद मंगलवार को इलेक्ट्रिक बस डिपो में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में परिवहन निगम के अधिकारियों, एसएस ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधियों और परिचालकों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सहमति बना ली गई। बैठक में परिचालकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया। साथ ही कंपनी और परिचालकों से जुड़े अन्य विवादों का भी आपसी सहमति से समाधान किया गया। कंपनी के सभी 80 परिचालकों के लिए 10 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने तथा 3.85 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान के साथ पीएफ की सुविधा देने पर सहमति बनी। सभी परिचालकों और कंपनी के प्रतिनिधियों ने निर्णयों पर सहमति जताई।