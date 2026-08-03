Gorakhpur News: वेतन विवाद से थमी शहर की रफ्तार, यात्री हुए परेशान

Gorakhpur News: गोरखपुर, हिटी। वेतन में कथित कटौती के विरोध में सोमवार सुबह सिटी बस परिचालकों

वेतन विवाद से थमी शहर की रफ्तार, यात्री हुए परेशान

Gorakhpur News: गोरखपुर, हिटी। वेतन में कथित कटौती के विरोध में सोमवार सुबह सिटी बस परिचालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे शहर की बस सेवा करीब छह घंटे तक प्रभावित रही। सुबह 5:30 बजे से संचालित होने वाली सिटी बसें डिपो से नहीं निकल सकीं। इससे रोजाना सफर करने वाले चार हजार से अधिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 11 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के आश्वासन के बाद परिचालकों ने धरना समाप्त किया और बसों का संचालन बहाल हुआ।

वेतन घाटा परिचालकों का आरोप है कि पिछले चार वर्षों तक ठेका संभालने वाली कंपनी वंशिका एचआर प्राइवेट लिमिटेड प्रति किलोमीटर 3.80 से 4.50 रुपये तक भुगतान करती थी। उनका दावा है कि कंपनी को प्रति किलोमीटर लगभग 5.30 रुपये का भुगतान मिलता था। अब नई एजेंसी एसएस इंटरप्राइजेज के कार्यभार संभालने के बाद पिछले दो महीनों से उन्हें मात्र 3.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जा रहा है। परिचालकों का कहना है कि टेंडर लगभग 7.20 रुपये प्रति किलोमीटर पर हुआ है और नियमानुसार उन्हें करीब 6.10 रुपये प्रति किलोमीटर मिलना चाहिए।

आर्थिक कठिनाइयाँ प्रदर्शन में शामिल करीब 70 परिचालकों ने बताया कि वेतन घटने से किसी को पांच हजार तो किसी को सात हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ कर्मचारियों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं।

पीएफ और ईएसआई का लाभ परिचालकों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व ठेकेदार कंपनी ने चार वर्षों तक उनका पीएफ और ईएसआई का लाभ भी उपलब्ध नहीं कराया। सैलरी स्लिप भी कंपनियां नहीं देती है। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि मामले के समाधान के लिए संबंधित कंपनी के प्रबंधकों को मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।