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Gorakhpur News: विभिन्न क्षेत्रों से पांच विभूतियां कल होंगी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में रामदरश त्रिपाठी की 21वीं पुण्यतिथि पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कला, संगीत, समाज सेवा, खेल और चिकित्सा के क्षेत्र से 5 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रो. अनिल राय करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में चारु चौधरी मौजूद रहेंगी।

Gorakhpur News: विभिन्न क्षेत्रों से पांच विभूतियां कल होंगी सम्मानित

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। विगत वर्षों की भांति रामदरश त्रिपाठी की स्मृति में गुरुवार की शाम को एक समारोह का आयोजन होगा। विजय चौराहा स्थित होटल के सभागार में उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली नगर की 5 विभूतियां सम्मानित होंगी। यह जानकारी डॉ. रामदरश त्रिपाठी की धर्मपत्नी बिंदा त्रिपाठी, सुपुत्री सुनीता मिश्रा एवं कार्यक्रम संयोजक शिवेंद्र पांडेय ने संयुक्त रूप से दी है। इस वर्ष कला के क्षेत्र से ममता केतन, संगीत में प्रेम शंकर गंगानी, समाज सेवा के लिए गोवत्स स्वामी डॉ. विनय पांडेय, खेल के क्षेत्र से सुकन्या मल्ल और चिकित्सा क्षेत्र से डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव का चयन किया है।समारोह

की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. अनिल राय करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी मौजूद रहेंगी। विशिष्ट अतिथि महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की मौजूदगी रहेगी।

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