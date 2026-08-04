Gorakhpur News: सुरक्षा मानक पूरा करने के बाद ही उदासी तोड़ने रामगढ़झील में लौटेंगी नौकाएं

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने सोमवार को रामगढ़झील में बोटिंग दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी। लेकिन पिछले दिनों हादसे में शामिल संचालक फर्मे ललित इंटरप्राइजेज और ई-सिटी बाइस्कोप ने अपनी स्पीड और मोटर बोट झील में नहीं उतारीं। दोनों ही फर्मे सुरक्षा मानक पूर्ण करने के बाद ही झील में दोबारा बोटिंग शुरू करेंगी।रामगढ़झील में प्लेटफार्म 01 एवं 04 से ललित इण्टरप्राइजेज, प्लेटफार्म संख्या 05 से ई-सिटी बाइस्कोप इंटरटेनमेंट और फ्लेटफार्म संख्या 06 से संध्या कन्स्ट्रक्शन मोटर बोट, पैरासेलिंग और स्पीड बोट का संचालन करती हैं। 26 जुलाई के हादसे के बाद सभी प्लेटफार्म से सेवाएं रोक दी गई थीं।

इस बीच प्रतिबंध का उलंघन करने के आरोप में संध्या कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। हादसे के बाद गठित कमेटी ने झील में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही बोट संचालकों को अपनी नावों में तत्काल हार्न, फेंडर और पर्याप्त प्रकाश लगाना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही सभी बोट में वाटर नेविगेशन जीपीएस और ड्राइबर के लिए लाइसेंस और प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया है। बोटिंग के दौरान किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य रहेगा। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर संबंधित संचालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद रामगढ़झील में किसी भी सामान्य नाव का संचालन नहीं होगा। केवल लेक क्विन क्रूज का 9 बजे तक संचालन किया जा सकेगा।