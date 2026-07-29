Gorakhpur News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में नहीं बिकेगा मांसाहार
Gorakhpur News: गोरखपुर में सावन के महीने के दौरान कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी। होटल और रेस्टॉरेंट मालिकों को मांसाहारी व्यंजनों का संकेत देने वाला बोर्ड लगाना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जागरूकता पोस्टर लगाए हैं, जिनमें शिकायत के लिए QR कोड भी है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। सावन में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही जो होटल, ढाबे और रेस्टारेंट मालिक सावन में मांस मछली बिक्री का विकल्प चुनेंगे, उन्हें बाहर बोर्ड लगाकर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि वहां मांसाहारी व्यंजन मिलते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ यात्रा मार्ग बड़हलगंज से शहर होते हुए पिपराइच तक सड़क के किनारे की दुकानों में जागरूकता के पोस्टर चस्पा किए हैं। इस पोस्टर में क्यू आर कोड है, जिसे स्कैन करके शिकायत की जा सकती है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की दुकानों में पोस्टर चस्पा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सावन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निरंतर जांच करेगी।
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