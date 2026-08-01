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Gorakhpur News: 80 लीटर अवैध कच्ची शराब और लाहन बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में शनिवार को आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 80 लीटर अवैध शराब और 280 किग्रा लहन बरामद किया। आबकारी निरीक्षक और स्टाफ ने राजघाट थाना क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे और झाड़ियों में दबिश दी। बरामद शराब को जब्त कर लहन को मौके पर नष्ट किया गया और अभियोग दर्ज किया गया।

Gorakhpur News: 80 लीटर अवैध कच्ची शराब और लाहन बरामद

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर शनिवार का जनपद में अभियान चला कर 80 लीटर अवैध शराब और 280 किग्रा लहन बरामद किया गया। आबकारी निरीक्षक सेक्टर~2 सदर और क्षेत्र-2 के द्वारा स्टॉफ के साथ थाना राजघाट में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान राप्ती नदी के किनारे व अमरुद बागों और झाड़ियों में दबिश दी गई। बरामद शराब को कब्जे में लेकर बरामद लहन को मौके पर ही नियमानुसार नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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