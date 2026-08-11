Gorakhpur News: आबकारी की छापेमारी में 155 लीटर कच्ची शराब बरामद
Gorakhpur News: गोरखपुर में आबकारी विभाग ने छापेमारी करके लगभग 155 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की। आबकारी निरीक्षक एसएन वर्मा के नेतृत्व में राजघाट क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में कई भट्ठियों को नष्ट किया गया और आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया।
Gorakhpur News: गोरखपुर। आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी निरीक्षक एसएन वर्मा के नेतृत्व में राजघाट क्षेत्र में छापेमारी की। मंगलवार को आमरूद बाग और राप्ती किनारे के ठिकानों पर हुई छापेमारी में लगभग 155 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। टीम ने मौके पर कई भट्ठियों को नष्ट किया गया। टीम ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही आबकारी दुकानों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें सभी दुकानें नियमानुसार बंद पायी गयी।
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