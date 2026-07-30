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Gorakhpur News: नाले में गिरे निराश्रित गोवंश रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के कौव्वाबाग कॉलोनी में सुबह की सैर कर रही लड़कियों ने निराश्रित गोवंश को नाले में गिरा पाया। उन्होंने नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी को सूचना दी। डॉ रोबिन चंद्रा ने काऊ कैचिंग टीम को भेजकर गोवंश को रेस्क्यू कराया। शिवांगी ने खुले नाले पर स्लैब डालने की मांग की।

Gorakhpur News: नाले में गिरे निराश्रित गोवंश रेस्क्यू

Gorakhpur News: गोरखपुर। कौव्वाबाग कॉलोनी में गुरुवार सुबह मार्निंग वॉक करने की गई लड़कियों ने निराश्रित गोवंश को नाले में गिरा देखा। उन्होंने इसकी सूचना नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ रोबिन चंद्रा को दी। डॉ चंद्रा ने काऊ कैचिंग टीम को मौके पर भेज कर निराश्रित गोवंश को नाले से रेस्क्यू कराया। सूचना देने वाली शिवांगी ने नगर निगम अधिकारियों से खुले नाले पर स्लैब डालने की मांग की है।

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