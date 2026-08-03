Gorakhpur News: युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर ईंट से हमला
Gorakhpur News: चौरीचौरा के एक गांव में युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी ने शोर करने पर ईंट से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा क्षेत्र के एक गांव में युवती से छेड़खानी और विरोध करने पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान गांव का सुजीत वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। युवती के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए ईंट से हमला कर दिया। आरोप है कि जाते समय उसने जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुजीत के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।