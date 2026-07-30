Gorakhpur News: जिला अस्पताल से सिपाही ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म कर की हत्या, गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ सावंददाता। जिला अस्पताल से पुलिस की वर्दी पहनकर 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर सिपाही अभिषेक यादव ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह चिवटहा पुल से नीचे से शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया। वह घटना से इनकार कर रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से शव बरामद किया गया। एसएसपी ने आरोपी सिपाही को बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेज दी है। आरोपी पर एनएसए भी लगाया जाएगा।आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी बच्ची के पिता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह पिछले चार वर्षों से परिवार के साथ गोरखपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाते हैं।

27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे उनकी 10 वर्षीय बेटी अस्पताल में खाना लेकर पहुंची थी। बहन को खाना खिलाने के बाद वह रात करीब नौ बजे घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजनों ने अस्पताल परिसर और आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोतवाली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच के दौरान अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पुलिस की वर्दी पहने एक युवक बच्ची को बाइक से ले जाता दिखाई दिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान सिपाही अभिषेक यादव के रूप में की। गुरुवार सुबह बच्ची का शव बरामद होने के बाद मामले में हत्या की धाराएं भी बढ़ा दी गईं। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ कर हत्या के कारण और वारदात की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा। एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने बताया कि बच्ची को दुर्भावना से अगवा किया गया। आरोपी सिपाही गाजीपुर निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसपर एनएसए भी लगाया जाएगा। बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।