Gorakhpur News: गैंगस्टर एक्ट के दो वांछित आरोपी गिरफ्तार
Gorakhpur News: खोराबार पुलिस ने दो आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। अमीर हमजा और अरुण उर्फ अंगद पर चोरी के प्रयास और नकबजनी के आरोप हैं। दोनों विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे थे। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह के नेतृत्व में उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
Gorakhpur News: मोतीराम अड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार पुलिस ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पिपराइच थाना क्षेत्र के समदार खुर्द निवासी अमीर हमजा उर्फ साहब (28) और चौरीचौरा थाना क्षेत्र के सरदारनगर टेलहनापार निवासी अरुण उर्फ अंगद (29) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी संगठित गिरोह बनाकर चोरी के प्रयास और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह व पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया।
न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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