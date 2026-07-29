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Gorakhpur News: युवक ने पिस्टल सटाकर दी जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बड़हलगंज में दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया कि कुछ युवकों ने उसकी बाइक रोकी और जातिसूचक शब्द कहे। जब उसने विरोध किया, तो एक युवक ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित मौके से भाग गए, पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Gorakhpur News: युवक ने पिस्टल सटाकर दी जान से मारने की धमकी

Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज कस्बे में थाने से करीब 100 कदम दूर दो गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि कुछ युवकों ने उसकी बाइक रोककर जातिसूचक शब्द कहे और गाली-गलौज की। विरोध करने पर एक युवक ने पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। भीड़ जुटने पर आरोपित बाइक से फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दो गुटों के विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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