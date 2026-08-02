Gorakhpur News: दोस्ती वह रिश्ता है जो दिल को दिल से जोड़ता है

Gorakhpur News: गोरखपुर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भार्गव सेवा समिति द्वारा रविवार को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। होटल क्लार्क इन आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य मित्रता, सेवा और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजक गतिविधियां एवं आपसी संवाद के माध्यम से मित्रता के रिश्तों को और प्रगाढ़ कया गया। वक्ताओं ने बताया कि दोस्ती वह रिश्ता है, जो दिल से दिल को जोड़ता है और साथ चलें, साथ बढ़ें का संदेश देते हुए कहा कि यही हमारी पहचान है।इस दौरान सुश्रेया तिवारी , अदिति तिवारी, डॉ मोनिका मिश्रा , प्रियंका गुप्ता, सलोनी तिवारी, अर्पिता उपाध्याय, मनसा ठाकुर, निधि गोयल, दिव्यानी, रमा, नम्रता तिवारी, सुप्रिया द्विवेदी, , पूनम राजवंश, किरन गुपता, रजनी बाजपेई आदि उपस्थित रहे।