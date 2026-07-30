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Gorakhpur News: एमपी महाविद्यालय ने लगाया निशुल्क चिकित्सा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय द्वारा मंझरिया में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सकों ने 77 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सा परामर्श दिया। आयोजक ने बताया कि ऐसे शिविर भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

Gorakhpur News: एमपी महाविद्यालय ने लगाया निशुल्क चिकित्सा शिविर

Gorakhpur News: गोरखपुर। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के बीएड विभाग की ओर से मंझरिया में गुरुवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के चिकित्सक डॉ. अनिल जायसवाल एवं प्रियंका कुमारी ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में 77 मरीजों की रक्तचाप, मधुमेह एवं सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जाँच की गई तथा विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। शिविर की संयोजिका विभा सिंह ने कहा कि ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस प्रकार की गतिविधियां भविष्य में भी निरंतर आयोजित की जाती रहेंगी।

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