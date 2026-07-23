Gorakhpur News: बजरंग दल ने लगाया स्वास्थ्य शिविर, किया पौधरोपण
Gorakhpur News: गोरखपुर में बजरंग दल द्वारा हनुमानगढ़ी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि महंत अमित महाराज ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं वितरित की। इस कार्यक्रम में बजरंग दल के सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।
Gorakhpur News: गोरखपुर। बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमानगढ़ी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महंत हनुमानगढ़ी अमित महाराज ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सेवा कार्यों को जरूरी बताया। शिविर में पूर्व सीएमओ डॉ बीपी बरनवाल, डॉ पवन यादव और अनंत पाल ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श व दवाएं वितरित कीं। इसके बाद विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में बजरंग दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
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