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Gorakhpur News: नेत्र परीक्षण शिविर में 210 लोगों ने कराया उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में श्री चित्र गुप्त मंदिर सभा और श्री रामजानकी नेत्रालय की ओर से निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 210 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। डॉक्टरों ने विभिन्न आंखों की बीमारियों का निदान किया। सभा के अध्यक्ष ने समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्व बताया।

नेत्र परीक्षण शिविर में 210 लोगों ने कराया उपचार
नेत्र परीक्षण शिविर में 210 लोगों ने कराया उपचार

Gorakhpur News: गोरखपुर। श्री चित्र गुप्त मंदिर सभा और श्री रामजानकी नेत्रालय की ओर से श्री चित्रगुप्त मंदिर में शनिवार को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया है। इसमें लगभग 210 लोगों ने नेत्र की जांच कराया। शिविर में डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव एवं ग्लूकोमा फेको एवं ग्लूकोमा सर्जन डॉ. पंखुड़ी जौहरी ने लोगों का नेत्र परीक्षण किया। इस दौरान डायबिटिक रेटिनो पैथी ग्लूकोमा, ऑप्टिक नर्व की बीमारियां एवं अन्य बीमारियों के मरीजों का समुचित निदान किया गया। सभा के अध्यक्ष राजेश चंद्र ने कहा कि स्वस्थ नेत्र जीवन का आधार है। समाज के हर व्यक्ति तक स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराना सभा का उद्देश्य है।

शिविर में मंत्री सतेंद्र श्रीवास्तव राशिद, शिवम श्रीवास्तव, राजेश्वरी, नीतू गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा , रामज्ञा गुप्ता, माधुरी एवं सभा के शैलेंद्र किशोर, वैद्य अरुण श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव, महेश चंद्र, दिलीप श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवताव, गोरख लाल श्रीवास्तव, शिशिर मुकुल, केके श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव, अमित सिन्हा आदि ने सहयोग किया।

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